Ten budynek w Wałbrzychu najłatwiej było zburzyć. Teraz są tu nowe, energooszczędne mieszkania [ZDJĘCIA]

Łatwiej byłoby go wyburzyć

- Tak wyglądał ten budynek przed remontem. Czy ta rewitalizacja miała sens? Takich miejsc jak to są w mieście setki. Część tych budynków rozbieramy, remont tego trwał pół roku. Jest tu pompa ciepła, fotowoltaika na dachu i sześć komfortowych mieszkań - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Powstało sześć mieszkań od kawalerek po mieszkania dwupokojowe - od 34,06 m kw. do 40,88 m kw. Zgodnie z informacją z biura lokalowego, nowi lokatorzy tego budynku to osoby przesiedlane z budynków wyburzanych i przeznaczonych do remontów, a także oczekujący na mieszkanie. Najdłużej oczekujący dostał wymarzone "M" po pięciu latach.

Remont nie był prosty.