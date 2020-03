Terytorialsi pomagają w walce z koronawirusem. W Wałbrzychu nocowali w I Liceum Ogólnokształcącym

W razie potrzeby oprócz wspomnianych przez generała 2,5 tys żołnierzy także pozostali terytorialsi gotowi są podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia. W WOT określono grupy osób objętych wsparciem. Są to: rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, kombatanci, weterani działań poza granicami państwa, osoby starsze, powyżej 60 roku życia, osoby niepełnosprawne , osoby samotnie wychowujących dzieci, osoby poddane kwarantannie.

- Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu. W poniedziałek udostępnimy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzuje zapotrzebowywaną pomoc. Codziennie w różnej formie działania angażujemy około 2 500 naszych żołnierzy. Wspieramy również Straż Graniczną i Policję. W piętnastym dniu działań, po raz pierwszy użyliśmy naszych dronów rozpoznawczych do dozorowania wschodniej granicy Polski - powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Do działań zostali oddelegowani zostali specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy mają mniej niż 45 lat, nie chorują na choroby przewlekłe i nie zgłaszają żadnych dolegliwości zdrowotnych oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia.

W ramach „Odpornej Wiosny” prowadzona jest też m.in. jest całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

W porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w miarę potrzeb Centrum w gotowości jest też zadeklarowanych do oddania krwi ok. 150 żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej .