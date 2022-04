To się w głowie nie mieści! 65-latka z Wałbrzycha dała się oszukać metodą na wnuczka na 55 000 zł!

Wałbrzyska policja ostrzega, że oszuści mogą zaatakować znowu i wyłudzić pieniądze metodą na tzw. wnuczka. Skutecznie zadziałali wczoraj.

- Tym razem osoba po drugiej stronie słuchawki podała się za córkę 65-letniej kobiety, oświadczyła seniorce, że spowodowała wypadek i potrzebna jest spora suma pieniędzy, której zażądał "prokurator", by wypuścić kobietę z więzienia. To metoda określana metodą "na wnuczka", bo mechanizm jest taki sam - mówi podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Niestety, wałbrzyszanka dała się nabrać i przekazała oszustce, która przyszła do niej do domu, gotówkę oraz przedmioty w postaci biżuterii o łącznej wartości 55 tysięcy złotych.

- Apelujemy do was wałbrzyszanie. Rozmawiajcie o tej problematyce z najbliższymi, by nie stracili oszczędności życia. Tłumaczcie, jak działają przestępcy i co należy zrobić, kiedy zaatakują waszych bliskich - dodaje policjant.