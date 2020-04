Tona groźnych odpadów w parku pod Wałbrzychem! Jest nagroda za pomoc w złapaniu sprawcy

Kilka dni temu jeden z pracowników Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju podczas rutynowej kontroli tras spacerowo-biegowych ACTIVE zauważył, że ktoś wyrzucił zużyte tunery do drukarek laserowych. W okolicy ulicy Moniuszki, w dwóch miejscach, były ich olbrzymie ilości. Po przewiezieniu do PSZOK i zważeniu okazało się, że jest tego około tony!

Sprawę zgłoszono na Policję, zaapelowano też i poproszono aby każdy kto posiada informacje mogące przyczynić się do wykrycia sprawcy kontaktował się z Komisariatem Policji w Głuszycy, tel.: 74 845 63 17.

Dla osoby, która przekaże Policji informacje dzięki której sprawca zostanie wykryty, Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju przewidział nagrodę w wysokości 1 000 złotych.

Przypominamy, zgodnie z art. 183 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.