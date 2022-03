Toyota mocno zaangażowała się w pomoc Ukrainie!

– Nie chcemy i nie możemy być obojętni na osobiste dramaty naszych pracowników oraz innych obywateli Ukrainy, którzy potrzebują wsparcia. Z tego też względu podejmujemy konkretne działania by im pomóc w tej trudnej sytuacji.” – podkreśla Zbigniew Oczkowski, wiceprezes ds. Korporacyjnych.

Firma przyznała pracownikom z Ukrainy płatny, 5-dniowy urlop w celu sprowadzenia rodziny oraz bezpłatny urlop dla osób wyjeżdżających na Ukrainę. Toyota zapewnia również środki transportu do sprowadzenia rodziny z granicy polsko-ukraińskiej oraz zakwaterowanie i wyżywienie w pobliżu fabryk. Ponadto firma koordynuje opiekę medyczną oraz organizuje opiekę nad dziećmi. Toyota pomaga również w zapisaniu dzieci do szkół i przedszkoli. Rodziny oraz inni uchodźcy objęci są opieką psychologiczną. Fabryka daje swoim pracownikom gwarancję zatrudnienia po powrocie do Polski w przypadku końca obecnej umowy oraz pomaga rodzinom pracowników w znalezieniu pracy.