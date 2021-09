Toyota w Wałbrzychu poszerzyła produkcję i zatrudniła dodatkowych pracowników!

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła drugą linię produkcyjną małej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych.

Przekładnia ta, wraz z produkowanym w drugim zakładzie w Jelczu-Laskowicach silnikiem TNGA 1,5 l, tworzy hybrydowy zespół napędowy do Toyoty Yaris i Yaris Cross. To piąty z pakietu sześciu projektów hybrydowych uruchamianych w polskich fabrykach na przestrzeni lat 2018-2021.

20 września Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych, montowanych w Toyocie Yaris i Yaris Cross. Przekładnia współpracuje z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 w Jelczu-Laskowicach.

W pierwszej połowie roku sprzedaż Yarisa, najpopularniejszego modelu Toyoty w Europie, stanowiła ponad jedną piątą (21,1%) wszystkich samochodów koncernu. W tym samym czasie w Polsce Yaris to aż 36,2% wszystkich sprzedanych Toyot. Nowa generacja Toyoty Yaris zdobyła tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2021 („European Car of the Year”). Napędy hybrydowe trafiają również do Toyoty Yaris Cross, czyli pierwszego SUV-a Toyoty w segmencie B, którego produkcja ruszyła we Francji w lipcu b.r. Model ten cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, o czym świadczy ponad 1867 zamówień w przedsprzedaży w Polsce.