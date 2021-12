Tragedia przy ul. Fortecznej w Wałbrzychu. W Sylwestra zginął tu 20-latek Adrianna Szurman

Tragedia ostatniego dnia 2021 roku w Wałbrzychu. Nie żyje 20-letni mężczyzna. Jego ciało znaleziono dzisiaj ok. godz. 15.00 na daszku znajdującym się nad wejściem do klatki schodowej nr 42 przy ul. Fortecznej na wałbrzyskim Podzamczu. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Straż pożarna, policja i pogotowie. - Na razie nie wiadomo, co się wydarzyło. Na miejscu tragedii pracują policjanci. Ustalają, czy młody mężczyzna wypadł z okna, wyskoczył, czy np. został wypchnięty - mówią nam policjanci.