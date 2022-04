Tragiczny mały pożar na Nowym Mieście w Wałbrzychu. Przy ulicy Polnej zginął mężczyzna, sprawę bada policja

Straż pożarna w Wałbrzychu została zaalarmowana przed godziną 7 rano nie o pożarze, a o przekroczonym stężeniu tlenku węgla w kamienicy przy ul. Polnej w Wałbrzychu.

- W mieszkaniu jednego z lokatorów włączył się czujnik czadu i rzeczywiście, kiedy strażacy przyjechali na miejsce, okazało się że te normy tlenku węgla są przekroczone - mówi nam oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Jak dodaje, strażacy sprawdzili wszystkie mieszkania, tylko jedno było zamknięte. - Weszli do środka z policją. Na podłodze leżał mężczyzna, który prawdopodobnie zatruł się tlenkiem węgla, ale to już będzie ustalać policja. Kiedy strażacy weszli do środka, nie było już żadnego pożaru - dodaje oficer dyżurny.

W mieszkaniu, gdzie zginął mężczyzna, nadpalona była wersalka i poduszka. Strażacy przewietrzyli wszystkie mieszkania i kamienicę. Policja będzie ustalać okoliczności.