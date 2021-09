Tragiczny wypadek w gminie Stare Bogaczowice – nie żyje 22-latek! Paweł Gołębiowski

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj (13 września) rano na drodze powiatowej 3463D pomiędzy Nowymi Bogaczowicami, a starymi Bogaczowicami. Około godziny 7.20, ma łuku drogi 22-letni mieszkaniec Strzegomia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety młody człowiek poniósł śmierć na miejscu. – Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Uszkodzenia samochodu wskazują, że do wypadku doszło przy znacznej prędkości. Młody mieszkaniec powiatu świdnickiego prawo jazdy kat. B miał od ponad 3 lat - informują w wałbrzyskiej policji.