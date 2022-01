Tramwaje w Wałbrzychu. Kiedyś były ważnym środkiem transportu miejskiego. Zobaczcie! Paweł Gołębiowski

Tramwaje w Wałbrzychu. Wielu młodszych wałbrzyszan nie zdaje sobie sprawy, że kiedyś po naszym mieście jeździły tramwaje elektryczne czy trolejbusy. Te pierwsze na wałbrzyskich ulicach pojawiły się we wrześniu 1898 roku. Były ważnym środkiem transportu, jedynymi pojazdami komunikacji miejskiej do października 1944 r. Wtedy uruchomiono pierwszą linię trolejbusową w mieście. Komunikację tramwajową zlikwidowano w 1966 roku. W górzystym terenie naszego miasta nie sprawdzała się, dochodziło bowiem do wielu, poważnych wypadków tych pojazdów. Po tramwajach pozostało wspomnienie i sporo starych zdjęć oraz widokówek. Zobaczcie stary Wałbrzych z tramwajami!