Transport z granicy, zapewnienie posiłków, dachu na głową to pierwsza pomoc jaką fabryka Toyoty oferuje uchodźcom z Ukrainy.

Nasz rynek pracy poszukuje pracowników, a uchodźcy z Ukrainy w przeważającej większości gotowi są rozpocząć pracę od zaraz. Problem w tym, że najpierw potrzebny jest sprawny proces rejestracji uchodźców, potem zbieranie informacji o ich kwalifikacjach i znalezienie im miejsc pracy u lokalnych inwestorów i pracodawców. Dodatkową trudnością jest fakt w grupie uchodźców 99 procent stanowią kobiety.

Spotkanie zaowocowało już pomysłami jak skrócić i ułatwić drogę pomiędzy kandydatem a pracodawcą np. poprzez stworzenie wspólnej, kompleksowej bazy danych i dotarcie z nią zarówno do grup uchodźców jak i największej grupy przedsiębiorców w obu regionach.

– Wszystkim stronom zależy na szybkim usamodzielnieniu się obywateli Ukrainy w naszym społeczeństwie – powiedział Zbigniew Oczkowski, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

– Ze swojej strony zaprezentowaliśmy doświadczenia w dostosowywaniu miejsc pracy do możliwości zatrudnienia kobiet oraz zadeklarowaliśmy organizację szkoleń przygotowujących kandydatów do pracy na linii produkcyjnej – dodaje Oczkowski.

Warto dodać, że obecnie kobiety stanową ponad 30% załogi fabryki Toyoty. Oba spotkania będą miały w kwietniu swoją kontynuację w Wałbrzychu i w Oławie.