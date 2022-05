Trasy rowerowe do 13 km od Wałbrzycha. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wałbrzycha

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 13 km od Wałbrzycha, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 07 maja w Wałbrzychu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 08 maja w Wałbrzychu ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wałbrzycha poleca Pschemoo

Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

