Trwa remont wiaduktu przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach. Od wtorku obiekt będzie zamknięty!

Wiadukt na ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach doczekał się remontu. W związku z trwającą modernizacją obiektu, na pewien czas, zostanie on jednak zamknięty. Stanie się to już we wtorek 12 kwietnia (od godz. 9) i kierowcy mogą spodziewać się pewnych utrudnień. Zostanie bowiem wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Będzie się to wiązało z koniecznością korzystania z objazdów: przez serpentyny, przez ul. 1 Maja i Reymonta w Boguszowie-Gorcach lub przez ul. Żeromskiego. Inaczej pojadą też autobusy.

Jak informuje Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu:

„...od dnia 12 kwietnia 2022 roku zmianie ulegnie rozkład jazdy oraz trasa przejazdu linii nr 2. Objazd wytyczony został ulicą Zachodnią, tym samym w czasie remontu nie będą obsługiwane przystanki położone na ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach. Najbliższe przystanki w rejonie Krakowskiego Osiedla wyznaczone zostały przy skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Wałbrzyską. Autobusy linii nr 2 odjeżdżające z ul. Karkonoskiej w kierunku Boguszowa – Gorc skierowane zostaną ulicami: Barbusse’a – Kresowa – Zachodnia do ul. Wałbrzyskiej, podobnie w drodze powrotnej tj. z Boguszowa – Gorc w kierunku Wałbrzycha objazd wytyczony został ul. Zachodnią, 1 Maja, Karkonoską do przystanku przy ul. Barbusse’a. Autobusy linii nr 2 nie będą zatrzymywać się na przystankach położonych na trasie objazdu.”