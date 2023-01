Trwa wyburzanie budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia!

Budynek przy Legnickiej 13 - za chwilę już go nie będzie

Podgórze, Śródmieście, Biały Kamień, Stary Zdrój - z tych dzielnic "starego Wałbrzycha" wyburzanych jest najwięcej budynków. Część z nich nie spełnia już warunków technicznych do dalszej eksploatacji, część - jak te z dolnego Sobięcina - ulega zniszczeniu przez szkody górnicze, jeszcze inne - jak stare magazyny i oficyny w głębi podwórek nie nadają się do zamieszkania czy przerobienia na inny cel, do tego zaburzają ład architektoniczny okolicy.

Gmach przy Legnickiej 13 był w kiepskim stanie i przynajmniej od dekady wskazywano go jako przeznaczony do wyburzenia.