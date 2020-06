Trwają pierwsze komunie w Wałbrzychu. Ksiądz miał pomysł, jak je zrobić i gdzie przekazać datki [ZDJĘCIA]

Nieocenioną rolę odegrał... internet. Ksiądz Witek nauczył się, jak z niego korzystać i jak wykorzystywać go do celów krzewienia wiary i pomagania innym. A także, tak po prostu, do tego by być w kontakcie z parafianami, pogadać z nimi, pośmiać się, spędzić czas (można się umówić na "kawkę z księdzem online", a nawet posłuchać wykładów filozoficznych, bo filozofię ks. Witold wykładał w seminarium).

Dzięki łączności online i stronie na FB cały czas ma kontakt z parafianami, także z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Razem ustalili, że spora część nie chce czekać i chce, by komunie odbyły się jeszcze w czerwcu. Komunie zaplanowano więc na czerwiec i wrzesień. Ruszyły w piątek, kolejna część dzisiaj.

- W sumie 20 osób przyjmie teraz po raz pierwszy komunię świętą. Podzieleni są na pięć grup po cztery osoby. Komunii udzielam w dni powszednie, jest kameralnie. Rodziny są od siebie oddalone w kościele, tak by przestrzegać zasad dystansu społecznego. Są też oczywiście maseczki - objaśnia proboszcz parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu.