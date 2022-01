Trzy lata temu otwarto wieżę widokową na Trójgarbie. Na uroczystość przyszły setki osób. Pamiętacie?

Wieża widokowa na Trójgarbie została oficjalnie otwarta w sobotę, 29 grudnia 2018 roku. W samo południe przecięto wstęgę. W uroczystości wzięły udział setki osób. Sporą część z nich stanowili uczestnicy Pieszego Rajdu Sylwestrowego na Trójgarb.

Wyruszano w nim o godz. 10, ze Starych Bogaczowic i z Witkowa w gminie Czarny Bór, żeby spotkać się przy wieży. Na Trójgarb można było też wjechać traktorem ze specjalną przyczepą. A na szczycie czekały na wszystkich m.in. kiełbaski, ognisko i swojska grochówka.

Główną atrakcją była jednak wspinaczka na wieżę. Wzniesiono ją na terenie masywu, z którego blisko do Czarnego Boru, Starych Bogaczowic i Szczawna-Zdroju. Inwestycję prowadził Czarny Bór (wieża stoi na jego terenie) w partnerstwie z dwiema pozostałymi gminami, oraz Fundacją Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwem Wałbrzych.

Konstrukcja o wysokości 27,5 metra, robi wrażenie. Do jej wybudowania zużyto aż 67 ton stali, do tego około 60 kubików drewna i trochę betonu (50 – 60 kubików).

Wieża jest jedną z największych atrakcji turystycznych okolicy. Jest najwyższym takim obiektem w tej części Sudetów. Z jej szczytu, przy dobrej widoczności znakomicie widać np. budynek Sky Tower we Wrocławiu.Konstrukcja nie dość, że jest najwyższa w okolicy, to ma nietypowy kształt. Wzniesiono ja na podstawie trójkąta, z wysuniętymi platformami widokowymi.