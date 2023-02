Trzy medale zapaśników Zagłebia Wałbrzych w Mistrzostwach Polski. Mateusz Ropiak Mistrzem!

Zawodnicy Zapaśniczego Ludowego Klubu Sportowego „Zagłębie” Wałbrzych przywieźli trzy medale z Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Impreza odbywała się w Radomiu w dniach 17 – 18 lutego.

Pojechało tam siedmiu zapaśników „Zagłębia”.

Międzynarodowym Mistrzem Polski seniorów w wadze do 55 kg został Mateusz Ropiak. W tej samej wadze trzeci był Jakub Miś. W kategorii do 63 kg brązowy medal wywalczył Łukasz Ropiak.

Pozostali zawodnicy: Sebastian Wild - 77 kg, Mateusz Kaczor - 67 kg, Mikołaj Dereń - 87 kg i Dawid Puchalski - 82 kg uplasowali się poza pierwszą dziesiątką.

Mogą jednak niebawem stanąć na podium w innych zawodach, co sezon trwa i już za tydzień w Warszawie rozgrywany będzie Puchar Polski U-17, a za dwa tygodnie Mistrzostwa Polski juniorów w Janowie Lubelskim.