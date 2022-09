Tu 100 lat temu było zupełnie inaczej! Dawne Gorce na przedwojennych zdjęciach i widokówkach Elżbieta Węgrzyn

Gdybyście cofnęli się w czasie i trafili do Gorc - w powiecie wałbrzyskim - przed 100 lub więcej laty, to natrafilibyście na miejsca i obiekty, których dziś już nie ma na mapie tej niegdyś górniczej miejscowości. Zapraszamy do wehikułu czasu! Zobaczcie Gorce sprzed wieku na starych zdjęciach i widokówkach.