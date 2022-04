Tuż po świętach rusza jubileuszowy, 50. Rajd Świdnicki-Krause!

W rundzie RSMP na uczestników czekać będzie 120 kilometrowa trasa podzielona na 10 odcinków specjalnych. Trasa imprezy w Górach Sowich, otwierającej sezon RSMP, będzie mocno zmodyfikowana w stosunku do poprzednich imprez.

Wszystko zacznie się od odcinka testowego zaplanowanego na sobotę, 23 kwietnia (godz. 9 - 12) oraz ceremonii rozpoczęcia przygotowanej na stadionie OSiR w Świdnicy (godz. 14.30). Pierwszy etap rajdu to cztery odcinki specjalne (prawie 31,5 km). Samochody dwukrotnie przejadą ulicami Świdnicy podczas próby Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (OS 1 i OS 4 – 2,75 km). Pomiędzy przejazdami tego oesu zawodników czeka rywalizacja o Puchar Dziećmorowic na trasie z Świdnicy do Zagórza Śląskiego (OS 2 – 17,1 km) oraz z Walimia do Rościszowa (OS 3 – 8,85 km).

Drugi etap to tworzą trzy odcinki specjalne pokonywane dwukrotnie: z Ludwikowic do Kamionek (OS 5 i 8 – 14,1 km) i z Rościszowa do Walimia (OS 6 i 9 – 8,45 km). Będzie też oes z Zagórza Śląskiego do Świdnicy (OS 7 i 10 – 21,3 km).

Do 50. Rajdu Świdnickiego-Krause zgłosiły się 82, z tego 64 duety będą walczyły w ramach rundy RSMP. W Motul HRSMP wystartuje 18 załóg.