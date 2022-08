Tych miejsc w Wałbrzychu już nie ma! Te budynki znikły w ostatnich latach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Remonty i budowa, ale też... rozbiórki

Dzięki remontom i budowie nowych mieszkań komunalnych stan budynków mieszkalnych w Wałbrzychu z roku na rok sukcesywnie się poprawia. Jednak nie wszystkie kamienice warto remontować z uwagi na prosty rachunek zysków i strat. Część z nich jest wyburzana. To proces powolny z uwagi na procedury, koszty i konieczność zapewnienia mieszkańcom budynków do rozbiórki mieszkań.

Wedle szacunków Gminy Wałbrzych w 2021 roku z 672 budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta 7,77% ma stan zły, a 34,37% jest w stanie lichym. To odpowiednio 52 i 231, czyli łącznie niemal 300 gmachów w dużej mierze zdekapitalizowanych, wymagających kompleksowych przebudów - lub też przez brak jej opłacalności - nadających się do rozbiórki.