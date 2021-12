Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Wałbrzych, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przegląd tygodnia: Wałbrzych, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Wigilię bp Adam Bałabuch wraz z duchownymi z Wałbrzycha spotkał się w kościele św. Barbary z najbardziej potrzebującymi. Kilkadziesiąt osób otrzymało paczki przygotowane przez Caritas w diecezji świdnickiej. Na rejon Wałbrzycha przygotowano blisko 600 paczek żywnościowych.

Każdego dnia setki aut mija okazały budynek straży pożarnej przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu. Zaglądają tam tylko upoważnione osoby, albo tak zwani interesanci. Co jest za murami jednostki? Jak budynek wygląda w środku i co na co dzień robią tam strażacy, kiedy nie gaszą pożarów? Po Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oprowadził nas starszy kapitan Tomasz Kwiatkowski.