Tygodniowy przegląd prasy (Wałbrzych, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przegląd tygodnia Wałbrzych od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie jedz tego! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

Dzisiaj, 2 października kilka tysięcy lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, a także wspierających środowisko LGBT+, ruszyło po raz 13. ulicami Wrocławia w Marszu Równości. Przyjechali tu z różnych miast na Dolnym Śląsku i w Polsce. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Podczas marszu wstrzymano ruch w centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia.