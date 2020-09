Tygodniowy przegląd prasy (Wałbrzych, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, koniecznie skontaktuj się z policją.

By dzieci choć trochę wróciły do normalności, potrzebne było ponowne otwarcie szkół, dlatego nowy rok szkolny odbywa się w trybie stacjonarnym. Jednak w praktyce to jeden wielki eksperyment. Dowodem na to są absurdalne przepisy, które zupełnie przeczą szkolnej praktyce.

To jest sprawa bez precedensu. Dlatego, że to Kościół, a konkretnie Świdnicka Kuria zawiadomiła śledczych o tym, że ksiądz proboszcz z Boguszowa - Gorc może być pedofilem... Prokurator znalazł więcej grzechów proboszcza.