Tylko 20 procent rodziców deklaruje chęć posłania dzieci do odmrożonych szkół

W poniedziałek 1 czerwca ponownie ruszają zajęcia w klasach I- III w większości szkół podstawowych z Wałbrzycha. Poniedziałkowe wznowienie zajęć po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa nie dotyczy wszystkich szkół, bo w jednej już to zrobiono, a w trzech zajęcia ruszą prawdopodobnie we wtorek, 2 czerwca.

Zgodnie z decyzją rządu o stopniowym tzw. odmrażaniu naszego życia uczniowie mogli wrócić do placówek już 25 maja, ale wtedy w naszym mieście zdecydowano się na to tylko w Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10. – Do tej szkoły jest zapisanych ogółem 205 uczniów. Chęć powrotu do szkoły od 25 maja 2020 roku zadeklarowało 15 rodziców uczniów. W dniu otwarcia do szkoły zgłosiło się 7 uczniów – wyjaśniają w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. W pozostałych placówkach trwały przygotowania do wznowienia zajęć. W Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2, 15 i 37 dobiegają one jeszcze końca. Ruszą zaraz po przebadaniu nauczycieli I pracowników (prawdopodobnie we wtorek, 2 czerwca). W Wałbrzychu bowiem testom podawane są wszystkie osoby pracujące w tutejszych szkołach.

Zostały one przygotowane do otwarcia zgodnie z procedurami Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeprowadzono fachową dezynfekcję, zakupiono odpowiednie środki dezynfekujące i adekwatne do wytycznych wyposażenie. Rodzice i uczniowie zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa.