Uczniowie i nauczyciele szkoły w Jugowicach „Oddzielnie, ale ciągle razem”

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach rozpoczęto akcję nazwaną „Oddzielnie, ale ciągle razem”. Akcja ma dać wszystkim (uczniom i nauczycielom) poczucie wspólnoty, bycia ze sobą pomimo spowodowanej epidemią niecodziennej sytuacji i przebywania w domach. – Na początek dołączyliśmy do ogólnoeuropejskiej, a nawet już światowej idei pozytywnego zaklinania rzeczywistości, poprzez wykonanie banerów z napisem „BĘDZIE DOBRZE” i ozdobienia nimi okien naszych domów. Wierzymy, że ta afirmacja czytana przez nas siłą rzeczy codziennie i prezentowana z taką samą częstotliwością naszym sąsiadom, wyzwoli pozytywną energię, która zaczaruje przestrzeń i odmieni obecną sytuację (a na pewno poprawi nasz nastrój – mówi pedagog szkoły Angelika Jaśkiewicz. Zaczęli od banerów, ale działania będą cykliczne.

Już w Wielką Sobotę 11 kwietnia o godz. 20 zaplanowano przesyłanie sobie Płomienia Przyjaźni.

Chodzi o zapalenie wtedy świec w oknach.

Kolejne aktywności szkoły w Jugowicach „ku pokrzepieniu serc” bedą m.in. związane z otoczeniem szczególną uwagą seniorów z naszych rodzin i sąsiedztwa. O szkolnych przedsięwzięciach informacje będą przesyłane za pośrednictwem strony internetowej szkoły i FB. Zapraszają zatem do śledzenia – www.pspjugowice.edupage.org. Zachęcają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się w akcję.