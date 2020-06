Ukradł sprzęt sportowy, kosmetyki, perfumy – taki dbający o siebie?

KMP Wałbrzych

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 24-latka, który kilkadziesiąt minut wcześniej z marketu na terenie Szczawna-Zdroju ukradł akcesoria sportowe. Miały one wartość 600 złotych. Okazało się jednak, że nie była to jedynka kradzież zatrzymanego. Mężczyzna w maju dwukrotnie z marketów na terenie Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha ukradł artykuły kosmetyczne i perfumy o wartości w sumie 1000 zł. 24-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i oświadczył, że z kradzieży uczynił sobie źródło dochodu. Teraz przez kilka lat może przestać zarobkować w ten sposób. Grozi mu bowiem do 5 lat wiezienia.