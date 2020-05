Ukradli sarenkę matce. Zabrali ptaki, jeże i kuny. Nie zabierajcie dzieci z lasu, chyba że jest to absolutnie konieczne...

zobacz galerię (9 zdjęć) Pod nasze skrzydła trafiła kolejna niewinna istota - ofiara ludzkiej głupoty. Kilkudniowe dziecko porwane z lasu przez cały dzień było atrakcją dla całej rodziny, gdy zaczęło płakać ludzie postanowili zadzwonić po nas... Nie wiemy, czy uda się odchować oseska, ale zrobimy wszystko, by koźlę doszło do siebie - alarmuje Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt zobacz galerię (9 zdjęć)

Nie zabierajcie dzieci z lasu! - apelują miłośnicy zwierząt. Choć czasami zdarzają się sytuacje, że pomóc trzeba, to jednak są to wyjątki. Ta mała sarenka ze zdjęcia została ukradziona z lasu, zajął się nią Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Małe podloty ogarnia Fundacja Dzika Nadzieja z Wałbrzycha. Przykłady można mnożyć. Choć pomoc czasami jest potrzebna. Wtedy, kiedy mamy absolutną pewność, że zginęła matka, albo że maluch jest zagrożony. Trzeba jednak skontaktować się z fachowcami i zapytać, co robić.