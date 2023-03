Ulica Adama Pługa w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Adama Pługa w centrum Wałbrzycha. To krótka uliczka łącząca ulice: Nowy Świat i Andrzeja Wajdy.

Prezentujemy tę uliczkę na prośbę naszych Czytelników - podobnie jak inne ulice i skwery w mieście. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś z Wałbrzycha chcieliby zobaczyć jak wyglądają one obecnie. Tym razem, ten kto opuścił nasze miasto dawno temu będzie chyba zaskoczony.

Pługa to była kiedyś uliczka obskurnych kamienic, a teraz prawie wszystkie mają nowe, ładne elewacje. Zapewniamy też, że nie ma już fetoru z funkcjonującej tam przed laty rzeźni.

Zobaczcie jak wyglądała ulica Adama Pługa w Wałbrzychu we czwartek, 9 marca 2023 roku.