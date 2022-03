Ulica Brygady Górniczej w Wałbrzychu. Wiecie gdzie to jest? Zobaczcie aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie aktualne zdjęcia ulicy Brygady Górniczej w Wałbrzychu. To bardzo stroma, krótka uliczka w dzielnicy Biały Kamień. Jadąc od strony centrum Wałbrzycha do Szczawna-Zdroju, tuż przed tablicą informacyjną z nazwą uzdrowiska skręcamy w lewo i wjeżdżamy właśnie w Brygady Górniczej. Niedawno tę uliczkę wyremontowano. Prezentujemy ją (podobnie jak inne w mieście) na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ulica Brygady Górniczej w środę, 9 marca 2022 roku.