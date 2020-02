Ulica Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju będą otwarte dla wszystkich! Szef Rady Miejskiej: apelowaliśmy o to od dawna

- Projekt organizacji ruchu na ulicy Chopina i Sienkiewicza musi przygotować firma Budimex, która prowadzi prace związane z budową obwodnicy Wałbrzycha przy rondzie w okolicach Tesco. Nie można mówić, że burmistrz jest odpowiedzialany za otwarcie czy zamknięcie tej drogi, bo to przekłamanie. Cieszę się, że instytucje uznały, że odcinek od ronda do końca ulicy Chopina jest bezpieczny - mówi burmistrz uzdrowiska, Marek Fedoruk.

Kiedy będziemy mogli pojechać do Szczawna Zdroju, zjeżdżając z ronda przy Tesco w ulicę Chopina? - Za kilkanaście dni, tyle powinno zająć Budimexowi przygotowanie projektu organizacji ruchu w tym miejscu i zaakceptowanie go - usłyszeliśmy w UM w Szczawnie - Zdroju.

Radości nie kryje Michał Broda, szef uzdrowiskowej rady miejskiej. - Budimex, Policja, Starostwo, GDDKIA, ZDIKUM potwierdziły to, o czym mówimy od listopada, a co nie było oczywiste dla Pana Burmistrza. Nie na powodów i nie było, żeby ulica Chopina po jej remoncie była zamknięta! Zamknięcie to narażało mieszkańców na olbrzymie niedogodności tylko dlatego, że jeden radny nie życzy sobie ruchu pod swoim oknami, kiedy problem jest szerszy, bo dotyczy ul. Kolejowej, Solickiej i Ułanów Nadwiślańskich. Wszyscy wierzymy, że temat tranzytu rozwiąże otwarcie obwodnicy Wałbrzycha i w tym kierunku powinniśmy iść, bo sztuczne zamykanie to nie rozwiązanie miasto jest dla ludzi, a nie ludzie dla miasta - zaznacza Broda.

A właśnie tranzytu i "najazdu" wałbrzyszan na uzdrowisko obawia się burmistrz Szczawna - Zdroju.

Jak mówi: - Jakie to spowoduje perturbacje, utrudnienia w budowie czy niedogodności dla mieszkańców Szczawna- Zdroju, to już jest inny problem. Nie powinniśmy doprowadzać do niszczenia uzdrowiska. Każdy kto wypowiada się w tym zakresie, np. radni, powinni się zastanowić, jakie będą skutki tej decyzji i ponieść za to odpowiedzialność. Nie należy też skłócać ludzi, bo to niczemu nie służy - tłumaczy burmistrz.