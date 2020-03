Ulica Chopina znowu przejezdna. Pojedziecie z ronda do Szczawna-Zdroju krótszą drogą!

Remont ul. Chopina i Sienkiewicza kosztował ok. 2,5 mln złotych, z czego 50 proc. było dotacją. Przypomnijmy, że droga była zamknięta przez 10 miesięcy (od maja 2019 roku). Od listopada Klub Radnych Szczawno Zdrój Możliwości przekonywał, że można już korzystać z jezdni, bo została wyremontowana, a mieszkańcy sąsiadujących ze sobą miejscowości nie muszą nadkładać drogi jadąc obwodnicą uzdrowiska. Najbardziej zainteresowani przywróceniem ruchu byli mieszkańcy Szczawna - Zdroju oraz wałbrzyskiego Podzamcza i Piaskowej Góry.

Potwierdziło się to, co mówiliśmy od kilku miesięcy, nie ma prawnych możliwości i powodów do utrzymania ograniczeń ruchu na tej drodze. Po czterech miesiącach walki mieszkańców, do burmistrzów dotarło to także – mówi Michał Broda, przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju.

Jak dodaje, teraz prace remontowane skupiły się na ul. Ofiar Katynia, która zyska nową infrastrukturę, chodniki i nawierzchnię. - Oprócz tego w ostatnim czasie udało się zakończyć prace budowlane na ul. Bukowej i Bohaterów Warszawy. Niezależnie od tego nieustannie zwracamy uwagę, że Szczawno-Zdrój to nie tylko centrum, na podobne inwestycje czekają m.in. mieszkańcy ul. Górnej, ks. Jerzego Popiełuszki i kilku innych, które nie mają nawierzchni. W tym roku kluczowe jest także zakończenie budowy Delfinka i nadanie tempa pracom związanym z budową nowej szkoły. Miejmy nadzieję, że obecna sytuacja epidemiczna i gospodarcza nie pokrzyżuje nam planów – zaznacza.