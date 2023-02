Ulica Gdańska w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Gdańska w Wałbrzychu. To krótka ulica (ok. 100 m) w ścisłym centrum miasta. Łączy Rynek z Placem Magistrackim. Gdańska jest też jedną ze starszych ulic w mieście. Kiedyś, jeszcze przed II wojną światową była to między innymi: Altwasser Strasse

Freiburger Strasse, Herman-Stehr Strasse i Danziger Strasse. Starsi wałbrzyszanie z pewnością pamiętają, że po wojnie, przez wiele lat, nazywała się Bellojanisa.

Kiedyś poruszały się po niej tramwaje i samochody. Ale to już przeszłość. W 2013 roku Gdańska przeszła gruntowny remont i zamknięto ją dla ruchu pojazdów. Był nawet pomysł zadaszenia jej i stworzenia pasażu. Pomysł upadł, ale jest deptak ze starymi kamienicami, sklepami, punktami gastronomicznymi.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul Gdańska w poniedziałek, 20 lutego 2023 roku.