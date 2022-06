Ulica Gwarków (dawna Antka Kochanka) w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia!

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki.

Na Gwarków stoi kilka starych kamienic, idąc czy jadąc od strony Sobiecina dotrzemy do Starej Kopalni. Są tam też w sąsiedztwie, w obiektach po koksowni, siedziby różnych firm. Wcześniej trochę łąk, sporo zieleni, przejazd kolejowy.

Ta ulica przed II wojną światową nazywała się Altwasser Straße. Antka Kochanka upamiętniającą dowódcę batalionu w wojnie domowej w Hiszpanii, przemianowano na Gwarków kilka lat temu. Zobaczcie zatem jak wyglądała ul. Gwarków we wtorek, 14 czerwca 2022 roku.