Ulica Ignacego Daszyńskiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Ignacego Daszyńskiego w Wałbrzychu. To ulica w dzielnicy Biały Kamień, prowadzi od ulicy generała Władysława Andersa, pod górę, w stronę dzielnicy Konradów i Szczawna-Zdroju. Wielu wałbrzyszan pamięta jak Daszyńskiego nazywała się ul. Gabriela Péri. Było to w latach 1945 – 1990. Tam funkcjonowała kiedyś m.in. firma „Polsport”, w pobliżu szyb „Tytus”. Przed wojną była to Konradsthaler Str, Bahnhofstr.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Ignacego Daszyńskiego w środę, 7 września 2022 roku.