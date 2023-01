Ulica Jana Skrzetuskiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Jana Skrzetuskiego w Wałbrzychu. To krótka uliczka w Śródmieściu. Skrzetuskiego biegnie łukiem od ulicy Piotra Skargi i po kilkuset metrach kończy się na ul. Pszczyńskiej.

Nie ma tam wielu budynków. Część wałbrzyszan być może kojarzy tę ulicę po tym, że to okolice Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa (dawniej PWSZ) .

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Adama Asnyka w poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku.