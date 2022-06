Ulica Jana Zamoyskiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Ulicę Jana Zamoyskiego prezentujemy na prośbę naszych Czytelników (tak jak inne ulice w mieście). Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z Wałbrzycha chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki.

Ulica Zamoyskiego przed wojną nazywała się Lindenweg, teraz upamiętnia wybitną postać okresu renesansu. To uliczka w dzielnicy Stary Zdrój, równoległa do ul. Stefana Batorego. Są tam ładne kamieniczki, teraz dużo zieleni. Przyjemnie. Co ciekawe podczas montowania na budynkach tabliczek nie porozumiano się chyba co do pisowni nazwiska wielkiego hetmana. Zobaczcie to na zdjęciach w galerii. No i zobaczcie jak wyglądała ul Jana Zamoyskiego w sobotę, 18 czerwca 2022 roku.