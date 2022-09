Ulica Karola Szymanowskiego w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak obecnie wygląda ulica Karola Szymanowskiego w Wałbrzychu. To uliczka w dzielnicy Sobięcin. Nie sposób nie zauważyć tam kontrastów. Obok wyremontowanych pięknie kamienic stoją rudery. Ciekawostka - mieszkańcy wskazali nam na stare, pancerne drzwi prowadzące do piwnicy w jednej z klatek schodowych.

Przed II wojną światową ul. Szymanowskiego nazywała się Bergstraße.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Szymanowskiego we czwartek, 22 września 2022 roku.