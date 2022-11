Ulica Kornela Makuszyńskiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Kornela Makuszyńskiego w Wałbrzychu. To ulica w dzielnicy Piaskowa Góra. Prezentujemy aktualne zdjęcia tej ulicy na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki.

Dotychczas prezentowaliśmy głównie stare części miasta. Piaskowa Góra to jednak przede wszystkim budynki, duże bloki i domki jednorodzinne, wzniesione już po II wojnie światowej.

Tak jest też na ulicy Makuszyńskiego, która łączy ul. Długą i Zofii Nałkowskiej.

Zobaczcie zatem jak wyglądała ul. Makuszyńskiego rano, w środę, 30 listopada 2022 roku.

Tu znajduje się ulica Kornela Makuszyńskiego w Wałbrzychu: