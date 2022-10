Ulica Mączna w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak obecnie wygląda ulica Mączna w Wałbrzychu. To krótka uliczka w dzielnicy Podgórze, boczna ul. Bartosza Głowackiego. Przed II wojną światową nazywała się: Ziegeleiweg, a także Am Mühlberg.

Wielu wałbrzyszan chyba nawet nie wie gdzie znajduje się Mączna. Jest tam tylko kilka kamienic i ogródki działkowe. Na uboczu, ale ładnie, spokojnie.

Prezentujemy tę ulicę, podobnie jak inne ulice i place w mieście, na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z Wałbrzycha chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Mączna w piątek, 7 października 2022 roku.