Ulica Piasta w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia z Białego Kamienia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Piasta w Wałbrzychu. To jedna z głównych ulic dzielnicy Biały Kamień. Kiedyś, za Niemca, nazywała się Hochwaldstrasse. Po wojnie przy Piasta między innymi funkcjonowały: jednostka Państwowej Straży Pożarnej, Zakłady Odzieżowe „Rafio”. Teraz pozostały po nich tylko zabudowania. Są tam ciągle budynki Nadleśnictwa Wałbrzych, baza „Alby”, no i w sąsiedztwie Aqua Zdrój. W przyszłości w tej okolicy ma powstać osiedle „Pod Chełmcem”. Idąc czy jadąc ulica Piasta dotrzemy bowiem na skraj lasu i leśnymi drogami możemy wspiąć się właśnie na górę Chełmiec. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Piasta w piątek, 11 marca 2022 roku.