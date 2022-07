Ulica Piotra Bardowskiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Piotra Bardowskiego w Wałbrzychu. To ulica w dzielnicy Stary Zdrój. Ta uliczka i Tytusa Chałubińskiego są równoległe do ul. Żeromskiego (Bardowskiego bliżej lasu). Sporo tam starych kamienic, wiele z nich wyremontowano. Pomiędzy Bardowskiego a Chałubińskiego znajdują się m.in. budynki szkoły podstawowej nr 30.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Bardowskiego we wtorek, 12 lipca 2022 roku.