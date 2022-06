Ulica Poleska w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Poleska w Wałbrzychu. To uliczka w centrum miasta. Biegnie łukiem wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza. Uliczka, która przed II wojną światową nazywała się Am Härtelgraben, jest trochę dziwna. Wchodzimy na nią np. naprzeciwko siedziby GUS, jest tam chodnik, jezdnia, ale po kilkuset metrach taka ulica przechodzi w ul. Łukową, a Poleska skręca w lewo i staje się...polną, albo może bardziej leśną ścieżką. Po kilkudziesięciu metrach wychodzimy jednak znowu na Poleską z jezdnią i chodnikiem.

Zobaczcie zresztą sami na załączonych zdjęciach. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment.

Zdjęcia ulicy Poleskiej zrobiliśmy we wtorek, 21 czerwca 2022 roku.