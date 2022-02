Ulica Proletariacka w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Proletariacka w Wałbrzychu. To ulica w dzielnicy Piaskowa Góra (jej starej części), boczna ul. Wrocławskiej. Na Proletariackiej przeważają stare kamienice, ale są też dwa powojenne już bloki a w pobliżu powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Nam zależy jednak na pokazaniu zamieszkiwanych od lat części miasta. Prezentujemy bowiem tę wałbrzyską ulicę, podobnie jak pozostałe, na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Proletariacka we wtorek, 1 lutego 2022 roku.