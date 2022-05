Ulica Przeskok w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Przeskok w Wałbrzychu. To boczna, cicha uliczka w dzielnicy Podgórze. Przed II wojną światową, za Niemca, była to miejscowość o nazwie Dittersbach, a po 1945 roku między innymi: Dietrzychów, Ogorzelec, Pogórze, Podzamcze, Pogórze. W sąsiedztwie uliczki, na wzniesieniu znajduje się stary pomnik ofiar I wojny światowej pochodzących z Dittersbach. Jeśli wybierzecie się tam, uważajcie, bo obok pomnika sporo dołów po biedaszybach. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Przeskok w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku.