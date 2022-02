Ulica Puszkina w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia z dzielnicy Sobiecin!

Kilka starych kamienic, zaniedbane placyki, o stanie jezdni nie ma nawet co wspominać. Prezentujemy jednak tę ulicę (podobnie jak inne) na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, które odwiedzali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Aleksandra Puszkina we wtorek, 22 lutego 2022 roku.