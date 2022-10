Ulica Ruchu Oporu w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak obecnie wygląda ulica Ruchu Oporu w Wałbrzychu. To ulica w dzielnicy Biały Kamień, krótka uliczka łączy ulice: Ratuszową i Piasta. Niewiele tu kamienic, wyróżnia się ta z numerem 2, która należy dla parafii Ewangelicko – Augsburskiej (przez miejscowych nazywana jest „pastorówką”. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała Ruchu Oporu we czwartek, 20 października 2022 roku.