Ulica Stanisława Kunickiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Stanisława Kunickiego w Wałbrzychu. To krótka uliczka, boczna ul. Piłsudskiego, prowadząca ze Śródmieścia w stronę dzielnicy Nowe Miasto. Dojdziemy nią także do parku im. Jana III Sobieskiego. Nie ma tam wielu kamienic, a elewacje kilku pięknie odnowiono. Prezentujemy tę ulicę (podobnie jak inne w Wałbrzychu) na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie zatem jak wyglądała ul. Kunickiego w Wałbrzychu we wtorek, 8 lutego 2022 roku.