Ulica Stefana Batorego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Stefana Batorego w Wałbrzychu. To ulica łącząca Śródmieście z dzielnicą Stary Zdrój. Zaczyna się skrzyżowaniem z ul. Lotników, a kończy na ul 11 Listopada. Przy ul Batorego znajduje się m.in. szpital, sporo wyremontowanych kamienic, zabudowania po szybie Chwalibóg kopalni Thorez (obecnie obiekty częściowo w ruinie), stawy. Przed II wojną światową była to Barbara Str., Segen-Gottes-Straße. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Batorego w poniedziałek, 20 grudnia 2021 roku.