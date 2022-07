Ulica Stefana Żeromskiego w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Stefana Żeromskiego w wałbrzyskiej dzielnicy Stary Zdrój. To jedna z ważniejszych ulic w mieście. Prowadzi od dworca Wałbrzych Miasto w stronę dzielnicy Biały Kamień oraz Szczawna-Zdroju. Przeważają tam stare, ale naprawdę ładne kamienice (wiele wyremontowanych), które pamiętają jeszcze jak przed II wojną światową ul. Żeromskiego nazywała się Hartauer Straße.

Charakterystyczne obiekty na tej ulicy to: przejazd kolejowy przy dworcu, ruina po fabryce porcelany „Wałbrzych”, cmentarz komunalny, a teraz powstaje wiadukt z przejściem podziemnym. Konstrukcja jest elementem budowanej zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Wiadukt sporo zmienia, bo przecina ulicę Żeromskiego.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Żeromskiego w poniedziałek, 18 lipca 2022 roku.