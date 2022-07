Ulica Szlifierska w Wałbrzychu. Zobaczcie aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Szlifierska w Wałbrzychu. To krótka uliczka łącząca ul. Wrocławską z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, czyli prowadzi w stronę centrum dzielnicy Piaskowa Góra. Przed II wojną światową, czyli za Niemca, była to Mittelstraße.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy.

Zobaczcie jak wyglądała Szlifierska w poniedziałek, 4 lipca 2022 roku.